الجزائر تحصد المركز الثالث في بطولة أفريقيا للطائرة للناشئات على حساب الكاميرون

حصد منتخب الجزائر للناشئات المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة، عقب فوزه على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط دون مقابل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتستضيف البطولة نادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا، تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب الجزائري كالتالي:

* الشوط الأول: 26-24

* الشوط الثاني: 25-23

* الشوط الثالث: 25-20

وكان المنتخب الجزائري قد تأهل إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد خسارته أمام منتخب مصر في الدور نصف النهائي، فيما خسر منتخب الكاميرون أمام نظيره التونسي في الدور ذاته.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم دولي مكوّن من المغربي نبيل ساتور حكمًا أول، والسنغالي إنداي مامور حكمًا ثانيًا، والمصرية إنجي سمير حكمًا ثالثًا، فيما يترأس لجنة الحكام في البطولة الكابتن وليد عبد الصمد من مصر.