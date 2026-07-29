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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف كواليس رحيل جون إدوارد من منصب المدير الرياضي في الزمالك

جون إدوارد
جون إدوارد
عبدالله هشام
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق كواليس رحيل جون إدوارد من منصبه كمدير رياضي لنادي الزمالك بعد أزمة مع مجلس الإدارة.

وقال الغندوري في تصريحات تليفزيونية: قولا واحدا، جون إدوارد هو من تقدم باستقالته، والزمالك لم يدفع مستحقات اللاعبين الحاليين، ولا مكافآت الدوري، ولا نسبة الـ 25% من المستحقات المقبلة

وأضاف: والمجلس قال له هنديك 40 مليون جنيه واتصرف، وهذا المبلغ لا يكفي حتى ربع المطلوب وفي النهاية أصبح هو من يواجه اللاعبين.

رحيل جون إدوارد واستمرار معتمد جمال

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عددًا من القرارات الخاصة بقطاع كرة القدم بالنادي، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: قبول استقالة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، تقديرًا لما بذله من جهد خلال فترة عمله، مع إقامة حفل تكريم يليق بما قدمه للنادي.

ثانيًا: الإبقاء على الكابتن معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ومنحه كامل الصلاحيات لإدارة شؤون الفريق، مع توفير جميع المتطلبات اللازمة لمساعدته على مواصلة النجاح، بعد تجربته المميزة الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري.

ثالثًا: تقرر انطلاق معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

الزمالك جون إدوارد نادي الزمالك خالد الغندور معتمد جمال

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