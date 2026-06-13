رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش الباكستاني يشاركان في توقيع اتفاق السلام بين أمريكا وإيران

قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف ورئيس هيئة الأركان المشتركة عاصم منير سيقومان بتمثيل باكستان في حفل توقيع اتفاق السلام المقترح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأعرب نقوي - في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية بنسختها الإنجليزية - عن تفاؤله بشأن التوصل إلى حل سريع للصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك أخبار إيجابية بشأن الاتفاق المقترح خلال اليومين المقبلين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد قال في وقت سابق اليوم إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أصبح أقرب إلى الاكتمال من أي وقت مضى، حيث من المتوقع إتمامه في غضون الـ 24 ساعة المقبلة.. وأضاف أن باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام فور إتمامه، على أن تليها محادثات فنية الأسبوع المقبل.

