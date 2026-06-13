مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

أثارت واقعة ضبط مواد تُستخدم في غش عصير القصب بمحافظة القليوبية حالة من الجدل بين المواطنين، بعد كشف الجهات الرقابية استخدام مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم» لإضفاء لون أبيض على العصير وتحسين مظهره.

وجاءت الواقعة خلال حملة تفتيشية بمدينة طوخ شاركت فيها عدة جهات مختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء والرقابة التموينية.

وأكدت الجهات المعنية أن استخدام هذه المادة في العصائر يمثل خطراً على صحة المستهلكين ويُعد مخالفة قانونية وصورة من صور الغش التجاري.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://www.youtube.com/embed/9WKIpxPOTuc