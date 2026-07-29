السيطرة على حريق شب في لوحة كهرباء مصنع حلاوة طحينية ببنها

شهد أحد مصانع إنتاج الحلاوة الطحنية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، اندلاع حريق مفاجئ داخل لوحة الكهرباء بالمصنع، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده في وقت قياسي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج الحلاوة الطحنية بطريق خط 12 بمدينة بنها، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، للتعامل الفوري مع الحريق.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن النيران اندلعت داخل لوحة الكهرباء بالمصنع، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة، إلا أن سرعة استجابة قوات الإطفاء حالت دون امتداد الحريق إلى باقي أجزاء المصنع أو خطوط الإنتاج، حيث نجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها بالكامل، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وأكدت المعاينة عدم وقوع أي إصابات بين العاملين بالمصنع أو رجال الحماية المدنية، كما لم يتسبب الحريق في تعطيل المنشأة أو امتداده إلى المنشآت المجاورة، واقتصرت التلفيات على موقع اندلاع النيران.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط المصنع لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والمعاينة، فيما بدأت الجهات المختصة في فحص موقع الحريق لتحديد أسبابه والوقوف على ملابساته، مع ترجيح أن يكون السبب ناتجًا عن عطل أو ماس كهربائي، لحين انتهاء الفحص الفني.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها، وكلفت الجهات المعنية بسرعة إجراء المعاينة الفنية وإعداد تقرير مفصل حول أسباب الحريق وحجم الخسائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.