جامعة جنوب الوادى الأهلية تختتم منافسات بطولة السباحة

شهدت جامعة جنوب الوادى الأهلية بقنا، اليوم الأربعاء، مسابقة السباحة بين طلاب برامج الجامعة، وسط أجواء تنافسية مميزة وروح رياضية عالية بين الطلاب، في إطار اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب الطلابية، وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، و الدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وبإشراف أحمد وحيد، مدير رعاية الطلاب.



وشهدت البطولة منافسات قوية في سباحتي الصدر والحرة، قدم خلالها المشاركون مستويات متميزة عكست مهاراتهم العالية وإصرارهم على تحقيق أفضل النتائج، وسط تشجيع وحماس كبيرين من الحضور.

وأسفرت النتائج في سباحة الصدر عن اقتناص الطالب عبدالرحمن محمد محمود ببرنامج الهندسة المركز الأول، يليه الطالب إسلام أشرف عبده ببرنامج الهندسة في المركز الثانى.

بينما جاء الطالب أحمد محمد عبداللاه ببرنامج التمريض في المركز الثالث، وفي منافسات السباحة الحرة، حصد الطالب إسلام عاطف هنداوي ببرنامج العلاج الطبيعي المركز الأول.



وجاء الطالب أحمد محمد زين ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي في المركز الثاني، فيما جاء الطالب إسلام أشرف عبده ببرنامج الهندسة في المركز الثالث.