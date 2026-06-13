خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن هناك تحركات مكثفة داخل الكواليس لحل عدد من الأزمات المتعلقة ببعض الملفات الإدارية والمالية داخل نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن بعض القضايا في طريقها للحسم خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم عبد الجواد خلال ظهوره في برنامج «ملعب ON»، إن أزمة اللاعب صلاح مصدق تم حلها بشكل فعلي حتى هذه اللحظة، بينما من المتوقع إنهاء أزمة عبدالحميد معالي خلال ساعات، في ظل محاولات جارية لحسم الملفات العالقة بشكل نهائي.

وأضاف أن التحدي الأكبر حاليًا يتمثل في توفير سيولة مالية كافية من أجل إنهاء باقي الأزمات بشكل كامل، وضمان استقرار الأوضاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتطرق عبد الجواد إلى العلاقة بين المدير التنفيذي جون إدوارد ورئيس النادي حسين لبيب، مؤكدًا أنها علاقة جيدة ومميزة للغاية، وهو ما يساهم في تسريع حل العديد من الملفات داخل النادي.

وأوضح أن فريق العمل بقيادة جون إدوارد لا يرغب في الدخول إلى الموسم الجديد بوجود أي معوقات قد تؤثر على فرص النجاح أو تحقيق إنجازات جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف هو البناء على ما تحقق سابقًا وتجنب أي أزمات تعطل المسار.

واختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الوضع الحالي دون توفير الدعم المالي المطلوب قد يضع الفريق الإداري أمام تحديات صعبة، وهو ما قد يؤثر على استمراريتهم في المستقبل إذا لم يتم التعامل مع الملفات العالقة بشكل سريع وحاسم.