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كأس العرب للهجن بشرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء: قادرون على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كأس العرب للهجن بشرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء: قادرون على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى

محافظ جنوب سيناء - استضافة كأس العرب للهجن بشرم الشيخ يعكس القدرة على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى
محافظ جنوب سيناء - استضافة كأس العرب للهجن بشرم الشيخ يعكس القدرة على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى
أ ش أ

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال أن استضافة كأس العرب للهجن بمدينة شرم الشيخ تعكس قدرة المحافظة على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتعزز مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة البطولات والأحداث الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مع وفد الاتحاد العربي للهجن والاتحاد المصري للهجن، لبحث الاستعدادات الخاصة بإقامة بطولة كأس العرب للهجن، والمقرر تنظيمها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على دعم رياضة الهجن باعتبارها رياضة تراثية أصيلة مرتبطة بالهوية العربية، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات اللازمة لخروج البطولة بصورة مشرفة تليق بأسم مصر ومدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة نحو 400 مشارك يمثلون دول مصر والمغرب والجزائر والسودان وتونس وليبيا والأردن والسعودية والعراق والبحرين.

كما يشارك في فعاليات المهرجان رئيس الاتحاد العربي للهجن سمو الأمير فهد بن جلوي، بما يعكس أهمية البطولة ودورها في دعم التعاون الرياضي العربي وتعزيز انتشار رياضة الهجن.

ضم الوفد رئيس الاتحاد المصري للهجن ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للهجن عيد حمدان المزيني ومسؤول العلاقات العامة ربيع معمر، ومسؤول النشاط فريج عتيق، وعددًا من مسؤولي الاتحادين العربي والمصري للهجن.

وتناول اللقاء استعراض الترتيبات الخاصة بالبطولة التي تقام تحت رعاية الاتحاد العربي للهجن ومحافظة جنوب سيناء ووزارة الشباب والرياضة، ومناقشة كافة الجوانب التنظيمية والفنية لضمان خروج الحدث بالشكل الذي يليق بمكانة مدينة شرم الشيخ.

كأس العرب للهجن بمدينة شرم الشيخ تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى جنوب سيناء كأس العرب للهجن

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