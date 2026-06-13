رعب في إسرائيل.. حيوان مفترس يهاجم 9 أشخاص قرب بحيرة طبريا

تعرض تسعة إسرائيليين لعضات حيوان يشبه الثعلب، يطلق عليه "ابن آوى" على شاطئ بحيرة طبريا، وتخشى سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن يكون مصابًا بداء الكلب.

وأفاد مسعفون أن تسعة أشخاص تعرضوا لعضات ابن آوى ليلًا أثناء تخييمهم على شاطئ دوغا في بحيرة طبريا، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأفادت خدمة الإنقاذ التابعة لنجمة داود الحمراء أن سبعة أشخاص، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، نُقلوا إلى مستشفى قريب مصابين بجروح طفيفة، بينما تلقى شخصان آخران العلاج في الموقع.

وبينما الإصابات طفيفة، نقل موقع "والا" الإخباري عن مسؤولين محليين قولهم إن سلوك ابن آوى كان غير معتاد للغاية، مما أثار مخاوف من احتمال إصابته بداء الكلب.