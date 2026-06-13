روسيا.. قتيل وثلاثة جرحى في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت السلطات الروسية يوم السبت عن مقتل شخث وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على بنية تحتية لميناء في جنوب روسيا.

وأوضح حاكم منطقة كراسنودار الروسية، فينيامين كوندراتيف، عبر حسابه على تطبيق تيليجرام، أن حطام الطائرة المسيرة سقط في تيمريوك، الواقعة بالقرب من مضيق كيرتش الذي يفصل روسيا عن شبه جزيرة القرم.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 185 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية، خلال 12 ساعة.

وذكرت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أسقطت المسيرات خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء (بتوقيت موسكو)، فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكالوجا وكورسك ونوفجورود وأوريول وريازان وسمولينسك وتفير وتولا ومنطقة موسكو، إضافة إلى جمهورية القرم ومياه بحر آزوف.

