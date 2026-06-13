سكر ودواجن.. خبر سار من التموين للمواطنين بشأن منظومة الدعم الجديدة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن سيحصل على مبالغ مالية ضمن منظومة التموين الجديدة تكفي احتياجاته الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنقية البطاقات التموينية لضمان خروج غير المستحقين للدعم ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة رصدت عددًا من البطاقات التموينية التي تركها أصحابها لآخرين للحصول على السلع التموينية دون وجه حق، مؤكدًا أن هذا الأمر يخالف الهدف الأساسي من منظومة الدعم، وأن الدولة قادرة على توفير الدعم اللازم للمواطنين المستحقين.

وأوضح وزير التموين، أن سعر كيلو السكر داخل المنظومة الحالية يبلغ 12.5 جنيه، بينما سيصل في المنظومة الجديدة إلى 28 جنيهًا، لافتًا إلى أن الدولة ستتحمل فارق السعر للمواطن من خلال منظومة الدعم الجديدة.

وتابع أن الدولة توفر للمواطن سلة غذائية متكاملة ضمن المنظومة الجدية تضم الدواجن والسكر والزيت والمكرونة والسمن والبيض، مؤكدًا أن الحصول على هذه السلع ليس إلزاميًا، وللمواطن الحرية الكاملة في اختيار السلع التي يرغب في شرائها وفق احتياجاته.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ "كاري أون" بالشكل الجديد للمجمعات الاستهلاكية، بحيث تصبح الملاذ الأول للمواطن في شراء السلع الأساسية، إلى جانب المنافذ المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتابع: هذه المنافذ ستوفر فرصة تنافسية قوية أمام المنافذ والأسواق الحرة، خاصة أنها ستعمل على مدار اليوم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتوفير السلع للمواطنين بشكل مستمر.