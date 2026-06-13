تقسيم المجتمع لشرائح.. وزير التموين: نراعي تغير أسعار السلع في منظومة الدعم الجديدة

أكد شريف فاروق وزير التموين، أنه هناك اجتماعات يومية بين التموين والوزارات المعنية من اجل الوصول لكل المستحقين لمنظومة الدعم .

وقال شريف فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”سيكون هناك شرائح من المجتمع للحصول على الدعم النقدي".

وتابع شريف فاروق: "وجود بطاقة تموين مستمرة لأكثر من 30 عام يؤكد أهمية تواجد عملية تخارج المواطن من دائر العوز".

وأكمل شريف فاروق :" تقسيم المجتمع إلى شرائح للحصول على الدعم النقدي هدفه هو إعطاء الأكثر احتياجا اكثر قيمة مالية في الدعم النقدي".

ولفت شريف فاروق: "83 % من المستفيدين من تكافل وكرامة يستحقون صرف التموين “، مضيفا: ”المواطن بينزله في الشهر 150 رغيف خبز و50 جنيه والـ 50 جنيه اللي كانت بتجبله زجاجة زيت وكيلو سكر وكيس مكرونة".

وتابع شريف فاروق: “نضع الشكل النهائي لمنظومة الدعم النقدي وسيتم عرض الملف على الرئيس السيسي وعند بدء المنظومة سوف تراعي الدولة تغير أسعار السلع”.

