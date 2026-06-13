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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقسيم المجتمع لشرائح.. وزير التموين: نراعي تغير أسعار السلع في منظومة الدعم الجديدة

شريف فاروق
شريف فاروق
هاني حسين

أكد شريف فاروق وزير التموين، أنه هناك اجتماعات يومية بين التموين والوزارات المعنية من اجل الوصول لكل المستحقين لمنظومة الدعم .

وقال شريف فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”سيكون هناك شرائح من المجتمع للحصول على الدعم النقدي".

وتابع شريف فاروق: "وجود بطاقة تموين مستمرة لأكثر من 30 عام يؤكد أهمية تواجد عملية تخارج المواطن من دائر العوز".

وأكمل شريف فاروق :"  تقسيم المجتمع إلى شرائح للحصول على الدعم النقدي هدفه هو إعطاء الأكثر احتياجا اكثر قيمة مالية في الدعم النقدي".

ولفت شريف فاروق: "83 % من المستفيدين من تكافل وكرامة يستحقون صرف التموين “، مضيفا: ”المواطن بينزله في الشهر 150 رغيف خبز و50 جنيه  والـ 50 جنيه اللي كانت بتجبله زجاجة زيت وكيلو سكر وكيس مكرونة".

وتابع شريف فاروق: “نضع الشكل النهائي لمنظومة الدعم النقدي وسيتم عرض الملف على الرئيس السيسي وعند بدء المنظومة سوف تراعي الدولة تغير أسعار السلع”. 
 

التموين وزير التموين اخبار التوك شو احمد موسى

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