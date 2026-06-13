ضبط 570 كيلو دقيق مدعما و730 لتر سولار في حملة تموينية مكبرة بمطروح

شنت مديرية تموين مطروح حملة تموينية مكبرة حملة مكبرة برئاسة المحاسب عادل بيومي الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح، وبمشاركة العقيد أحمد متولي رئيس مباحث التموين، والدكتور عمرو بخيت وكيل المديرية، ومفتشي مباحث التموين.

تجميع 730 لتر سولار

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 محض تجميع 730 لتر سولار بغرض الاتجار بالسوق السوداء عرض وبيع 634 عبوة سلع غذائية بدون بيانات تدل على المصدر أو الإنتاج أو الصلاحية بالاضافة الى تجميع 19 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 30 كجم بإجمالي 570 كجم بغرض الاتجار بالسوق السوداء والتربح غير المشروع.

كما تم تحرير 10 محاضر: عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع 12 محضر: عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية 2 محضر: عرض لحوم طازجة للبيع غير مغطاة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.