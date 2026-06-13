ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل على طريق مطروح سيوة

حصل “صدى البلد” على اسماء مصابي حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل على طريق مطروح سيوة قبل بئير النص والذى اسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا.

اسماء المصابين

واستقبل مستشفى مطروح 15 مصاب وهم ، أبوالقاسم م.ع مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن ونزيف من الأنف وكدمات متفرقه بالجسم، عبدربة ع.س مصاب بكسر بالكتف الأيسر، مكائيل .ف مصاب كدمات وسحجات متفرقه بالجسم،محمد ع.م مصاب باشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالقدم اليسري جروح وكدمات، عوض ا.ع مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عبدالله م.ب مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عبدالرحمن م.ي مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم. منصور ج.ع مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، مروان ع.س مصاب بجرح قطعي بالذقن وكدمة شديدة بالعين اليمني، صلاح م.ش مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.عبدالله ا.ا مصاب باشتباه pc وجرح قطعي بالراس واشتباه نزيف داخلي، إبراهيم ا.ب مصاب بجروح وكدمات متفرقه عبدالله ح.ع مصاب باشتباه كسر بالحوض، عبدالله ف.س مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسري، حمادة م.ع مصاب بكسر بالقدم اليسرى.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص على طريق مطروح،سيوة قبل بير النص وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ،

واستقبل مستشفى مطروح العام 13 مصابا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.