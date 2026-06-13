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برلمانية تطالب بتطوير طريق مطروح السلوم لإنقاذ الأرواح من الحوادث
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تطالب بتطوير طريق مطروح السلوم لإنقاذ الأرواح من الحوادث

النائبة تيسير دهيم خلال العرض
النائبة تيسير دهيم خلال العرض
ايمن محمود

 تقدّمت النائبة تيسير دهيم عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب اقتراح برغبة إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ، والتي طالبت فيه بسرعة التدخل العاجل لرفع كفاءة طريق مطروح السلوم. 

الطريق يربط بين مصر وليبيا

واوضحت ان الطريق يعد  شرينان الحياة لسكان غرب مطروح وبوابة مصر الغربية ، مشيرة   انه نظراً لوجود تشققات وهبوط وحفر في الطريق مما يؤدي إلي سير السيارات عكس الاتجاه وذلك  من قرية المثاني في اتجاه الذهاب لمركز ومدينة النجيلةو في اتجاه العودة حتي منطقة وادي الرمل بالمدخل الغربي لمركز ومدينة مرسي مطروح. 

زيادة الحوادث 

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن سوء حالة طريق مطروح السلوم من قرية المثاني في اتجاه مركز ومدينة النجيلة شكل خطر كبير بزيادة الحوادث ومنها الحادثة المأساوي الذي هز محافظة مطروح لضحايا لقمة العيش من محافظة قنا الذين لقوا مصرعهم متفحمين لاكثر من 8 أشخاص بعد نشوب الحريق بالسيارتين جامبو مع ميكروباص من شدة الصدام بداخلها مصريين قادمين من دولة ليبيا لقضاء عيد الفطر مع أسرهم وغيرها من الحوادث.

واكدت ان مصر شهدت طفرة كبيرة في قطاع الطرق بعد أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاف من مشروعات الطرق وتطوير الشبكة الداخلية في الجمهورية الجديدة ومنها تطوير الطريق الدولي الساحلي مطروح الاسكندرية ، موجهاً سيادته خلال زيارته لمركز ومدينة السلوم في البدء بتطوير طريق مطروح السلوم والذي يبلغ طوله 290 كم تقريباً الذي يربط مصر بدولة ليبيا ولخدمة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين ووجود ضغط علي الطريق لكثرة سير الشاحنات الكبيرة .

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى المستقبل الواعد للمنطقة الغربية بوجود العديد فرص الاستثمار علي محور التنمية طريق مطروح السلوم خاصة بعد الانتهاء من ميناء جرجوب البحري احدث الموانئ المصرية التي سيربط قارة أوروبا بافريقيا وإقامة مدن صناعية علي البحر المتوسط بالشاركة مع دول كبري مثل الصين وتركيا بجوار ميناء جرجوب بغرب مطروح لتصبح الميناء مع قاعدة 3 يوليو قاطرة التنمية في غرب مصر نحو مستقبل واعد للاقتصاد المصري

وطالبت النائبة تيسير دهيم عضو مجلس الشيوخ ، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ، بسرعة إدراج طريق مطروح السلوم بالخطة العاجلة لوزارة النقل والمواصلات لتطوير وإنارة الطريق ، ووضع العلامات الإرشادية التحذيرية لمستلقي الطريق ، بالتشديد علي مراقبة الطريق من خلال الخدمات المرورية لقيادة طريق السلوم لضبط السائقين المخالفين الذين يسيرون عكس الاتجاه ، للحفاظ علي أرواح المواطنين من حوادث الطريق ولضمان سلامة قائدي المركبات والمسافرين علي الطريق .

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