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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم مطروح: تتابع فجرا إجراءات نقل صناديق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح خلال الجولة ومتابعة نقل الأسئلة
وكيل تعليم مطروح خلال الجولة ومتابعة نقل الأسئلة
ايمن محمود

اعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني  للشهادة الإعدادية تسير وسط أجواء انضباطية وآمنة بمائة وخمس وعشرين لجنة امتحانية بكافة أنحاء المحافظة .

 الجبر والحاسب

وأوضحت مدير التعليم أن طلاب الشهادة الإعدادية  يؤدون  امتحان اليوم الثالث في الجبر فترة أولى  ومادة الحاسب الآلي فترة ثانية .

نقل الأسئلة فجرا

وأكدت مدير المديرية أنها تابعت فجرا إجراءات نقل وتسفير صناديق الأسئلة  للشهادة الاعدادية من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي إلى اللجان الامتحانية حيث راجعت الإجراءات الخاصة بتأمين الأسئلة قبل تسفيرها إلى اللجان مضيفة أن تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

الوزن النسبي للامتحان

 وأضافت انه تمت مراعاة الوزن النسبي للامتحانات  وللخريطة الزمنية بما يغطي كافة أجزاء المنهج الدراسي مع مراعاه زمن الامتحان وأن يكون  مناسبا للاجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها وأن تكون  الورقه الامتحانية   خالية تماماً من الأخطاء الفنية والمطبعية وتتسم بالوضوح و البعد عن الغموض  لافتة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تقوم بالتواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتاكد أن العملية الامتحانية تسير في وضعها الصحيح وفق الضوابط الامتحانية 
وأشادت  نادية فتحي بمنظومة التعاون المتميزة مع مديرية الأمن في تأمين سيارات الأسئلة ومقار اللجان الامتحانية ولجنة النظام والمراقبة .

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