انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 125 لجنة في مطروح

انطلقت صباح اليوم السبت أولى امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح فى مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف .

125 لجنة

وأوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن اللجان الامتحانية استقبلت اليوم 13336 طالبا وطالبة أمام 125 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة .

استعدادات المديرية

وأضافت أن تعليم مطروح جاهز تمامًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثانى اليوم للشهادة الإعدادية، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

أجواء آمنة

وأوضحت " وكيل الوزارة " أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات مضيفة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح مضيفة أن غرفة العمليات بالمديرية تم تشكيلها لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .

تكافؤ الفرص

وأكدت نادية فتحى أنها شددت على جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة الإلتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والإنضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وفق اللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات حال وجود أي تكاسل أو إهمال في أداء الأعمال المكلفين بها .