بـ 22 لجنة.. تعليم مطروح ينهي استعداداته لبدء امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية أتمت استعداداتها النهائية لانطلاق الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 صباح بعد غد السبت وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بأعلى درجات الانضباط والشفافية.

4854 طالبا وطالبة

وأضافت أنه من المقرر ان يؤدي 4854 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها أمام 22 لجنة بكافة الإدارات التعليمية.

غرفة عمليات

وأكدت مدير المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام تعليم مطروح علي تواصل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفتي عمليات المحافظة ومديرية الأمن لتلقي أي شكاوى أو ملاحظات والتعامل معها فوراً.

وأوضحت وكيل الوزارة أن الغرفة تتابع لحظياً توافر كل التجهيزات اللوجستية داخل كافة لجان الدبلومات مع الحرص على تذليل أي عقبات قد تعوق سير الامتحانات بهدوء، وتسخير كافة الإمكانات لتوفير مناخ تربوي آمن للطلاب.

وأشارت نادية فتحي إلى أن 21 استراحة حكومية مجهزة على أكمل وجه لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين في إطار حرص المديرية على توفير الراحة للقائمين على العملية الامتحانية.