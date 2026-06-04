وزارة الشباب والرياضة تبدأ تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية في مطروح

نفذت وزارة الشباب والرياضة بمطروح إدارة الأداء الرياضي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح تدريبات المرحلة الاولي من "المشروع القومي للموهبة الحركية" بمركز التنمية الشبابية بمطروح ، تحت شعار التهيئة الحركية للمهارات الرياضية

صقل المهرات الحركية

وشملت التدريبات الأطفال الذين اجتازوا اختبارات انتقاء المشروع، حيث يهدف البرنامج إلى صقل المهارات الحركية الأساسية للأطفال وتأهيلهم للمراحل التنافسية المستقبلية عبر منهجية علمية متكاملة.

مشرع لاكتشاف الموهوبين

واوضح الدكتور " وليد رفاعي " مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح ، ان المشروع ياتى ضمن استراتيجية الدولة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في سن مبكر، تمهيداً لدمجهم في المنظومة الأولمبية وتعزيز صفوف المنتخبات الوطنية. ويركز على تطوير الجوانب البدنية والمهارية للأطفال وفقاً للمراحل السنية، بما يضمن توجيههم للتخصص الرياضي المناسب بناءً على قدراتهم ونتائج القياسات العلمية.

واضاف ان المشروع يخضع لإشراف لجنة علمية تضم خبراء في علوم الرياضة، لضمان تنفيذ البرامج التدريبية وفق أحدث المعايير العالمية، مع التركيز على الاستدامة وتحقيق الأهداف المرجوة.

يُذكر أن "المشروع القومي للموهبة الحركية" يمثل حجر الأساس لبناء جيل جديد من الأبطال الرياضيين، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الريادة الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.

حيث يقام المشروع القومي للموهبة الحركية بمحافظة مطروح ، برعاية الاستاذ " جوهر نبيل " وزير الشباب والرياضة، اللواء " محمد الزملوط " محافظ مطروح ،ويُنفذ المشروع بمحافظة مطروح تحت الإشراف التنفيذي: كابتن شيماء مدحت توفيق – معاون مدير المديرية للرياضة والمشرف العام للمشروع.