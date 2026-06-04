تعليم مطروح: 125 لجنة جاهزة لاستقبال 13336 طالبا بالشهادة الإعدادية

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن تعليم مطروح جاهز لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية بعد غد السبت.

125لجنة امتحانية

وأضافت أنه من المقرر أن يؤدي 13336 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف أمام 125 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

أجواء مناسبة

وأوضحت " وكيل الوزارة " أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات مضيفة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح مضيفة أن غرفة العمليات بالمديرية تم تشكيلها لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .

وأكدت نادية فتحى أنها شددت على جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة الإلتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والإنضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

اتخاذ الإجراءات القانونية

مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وفق اللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات حال وجود أي تكاسل أو إهمال في أداء الأعمال المكلفين بها فى ضوء تكليفات الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وفي ظل توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح بتوفير المناخ التربوي المناسب للطلاب لاداء امتحانات الشهادة الإعدادية وتحقيق منظومة امتحانية يسودها الانضباط.