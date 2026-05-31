تموين بمطروح: استئناف توريد القمح المحلى موسم 2026 بعد اجازة عيد الأضحى

أعلن عادل الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح استئناف استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2026 الحالى وفقا لقرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يتم من خلال الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمدينة الحمام.

متابعة لتوريد الاقماح

واضاف ان هناك متابعة وتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين والمهندس احمد يوسف وكيل وزارة الزراعة

واشار الى متابعة موقع التوريد والمرور عليه وحل اى مشكلات قد تواجه الموردين مشددا على تنفيذ قرارات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة ؛ .

اجمال الاقماح الموردة

واوضح انه بلغ اجمالى المورد منذ بداية فتح موقع الاستلام وحتى صباح اليوم الاحد (22659 طن و 805 كجم )