انتهاء الإجازة غدا العودة للعمل.. ردد أفضل أدعية الرزق الحلال والحفظ من كل مكروه

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي أقرتها مجلس الوزراء من يوم الثلاثاء الماضي واستمرت حتى اليوم الأحد، يستعد الموظفون غدًا للعودة إلى أعمالهم واستئناف مهامهم الوظيفية بعد أيام من الراحة والاحتفال، ومع بداية أول يوم عمل عقب الإجازة، يحرص كثيرون على استقبال يومهم بالدعاء، سائلين الله التوفيق والبركة والنجاح في أعمالهم، وأن يجعل أيامهم القادمة مليئة بالخير والرزق والتيسير.

ودعاء العودة للعمل، هو زاد المؤمن في كل حال، وسلاحه الذي لا يخيب، ووسيلته إلى رضا الله وتوفيقه في القول والعمل.

دعاء العودة للعمل

الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، وذلّ كل شيء لعزّته، وخضع كل شيء لملكه، واستسلم كل شيء لقدرته.

اللهم إني أدعوك وأسألك وأنا داخل إلى مقر عملي هذا، موقنٌ بعظيم مراقبتك، وعلمك المحيط، وقدرتك البالغة، أن تبارك لي في كل خطوة، وتحيط مكاني هذا برحمتك ومغفرتك، وتنظم أمري على أحسن وجه.

اللهم أحيِني بالسلام، فإنك السلام، ومنك السلام، وإليك يرجع السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أشهدك بعلمك الواسع وقدرتك المطلقة على ما يجري بين هذه الجدران من قول وفعل ونية.

اللهم إني أحمدك على نعمك التي لا تُعد ولا تُحصى، وأستعين بك على استثمارها فيما يرضيك، وهب لي القوة والأمانة في أداء عملي، والإخلاص في كل مهمة أوكلت إليّ.

اللهم بارك لي في كل مشروع، وفي كل وقت، وفي كل جهد أبذله، واكتب لي رضاك في كل ما أحققه وأنجزه.

دعاء العودة للعمل بعد عيد الاضحى

إلهي، إن احترت فسددني، وإن تعبت فقوِّني، وإن التبست عليّ الأمور فافتح لي من نورك ما يضيء لي الطريق، كما أشرقت السماوات بنورك، وتزين عرشك بجلالك.

اللهم اجعل عملي هذا وسيلة للهداية، ومصدراً للسعادة، وسبيلاً للطمأنينة لي ولكل من ألتقيه اليوم.

وإذا غادرت مكاني، فبارك لي في طريقي، وبارك لي في أهلي وبيتي، وردّني إليهم سالماً غانماً، فإنك أنت الحافظ والخليفة في المال والأهل والولد.

اللهم إني أشهدك أن ما أنا فيه من نعم، وما كنت فيه، وما سأكون عليه، كلها منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الشكر ما حييت. وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى يوم الدين.

دعاء العودة للعمل والرزق

مع انطلاق يوم جديد يتضرع كثيرون إلى الله بأن يفتح لهم أبواب الرزق، وييسر لهم أمرهم، ويمنّ عليهم بالبركة في العمل والسعي

1. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين: الفقر والدَّين.

2. اللهم يا رزّاق السائلين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إيّاك نعبد وإيّاك نستعين، اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك، يا إله العالمين. وصلِّ اللهم وسلّم على محمد وآله وصحبه أجمعين.

3. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان قليلًا فكثره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

4. يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم، أن تُصلّي على محمد وآل محمد، وأن ترزقني العمل بما علّمتني من معرفة حقك، وأن تبسط عليّ ما حظرت من رزقك.

5. اللهم إني أسألك، وأنت الذي لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنّان المنّان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، أن ترزقني من حيث لا أحتسب.

6. اللهم صُن وجهي باليسار، ولا تُبذل جاهي بالإقتار، فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأُبتلى بحمد من أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت من وراء ذلك كله وليّ الإجابة والمنع.

7. اللهم في هذا الصباح، ارزقنا العفو والعافية وسعةً في الرزق، وصبّ علينا الخير صبًّا صبًّا، ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

8. إلهي، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعُفت قوته، وقلّت حيلته، دعاء الغريق، المضطر، البائس، الفقير، الذي لا يجد لكشف ما به من الذنوب إلا أنت. فصلِّ على محمد وآل محمد، واكشف ما بي من ضر، إنك أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزِنة عرشه، ومداد كلماته.

9. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقضِ حاجتي، وفرّج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. قال عز وجل:

(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ، وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا).

10. اللهم اجعل لي من كل عمل أعمله، والطريقة التي أعمل بها، سببًا لنيل الهداية، والسعادة، وسرورًا لي ولكل من ألقاه هذا اليوم.

11. اللهم باعدني فيه عن الخطيئة والضلالة، واجعلني من أهل الجنة، واجعل لي نصيبًا من كل خير تنزله بجودك يا أرحم الراحمين.

12. اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحد فيه منّة، ولا في الآخرة عليه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

14. عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن قرأ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) حين يدخل منزله، نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران." (رواه الحاكم).