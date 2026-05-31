الخارجية اللبنانية تكشف عن إجراء فرنسي عاجل بشأن الإعتداءات الإسرائيلية
مصر للطيران تطلق جسرًا جويا لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة
‏جيش الاحتلال: تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات تابعة لحماس في غزة
معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا
الكشف عن أول أثاث جنائزي شبه متكامل بموقع مقبرة “بانحسي” بعين شمس
حزب العدل يعلن انسحابه النهائي من الحركة المدنية ويدعو لإنهاء التجربة بصورتها الحالية
الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن
مصرع 5 أشخاص في انهيار منجم غير قانوني بالصين
سائح إيطالي يشارك في تجهيز لحوم الأضاحي مع أهالي الضبعية بالأقصر
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب
ارتفاع في الحرارة وأمطار خفيفة غربا.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة
بسبب ارتفاع العكارة.. إيقاف محطة شبرا زنجي بالمنوفية وتشغيل مصدر بديل
رئيس التحرير
طه جبريل
حزب العدل يعلن انسحابه النهائي من الحركة المدنية ويدعو لإنهاء التجربة بصورتها الحالية

عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب العدل انسحابه الكامل والنهائي من الحركة المدنية الديمقراطية، مؤكدًا أن قرار تجميد نشاطه داخل الحركة، الذي اتخذه قبل سنوات، جاء بناءً على تقييم سياسي لمسار الحركة وقدرتها على الاستمرار كمنصة فاعلة للعمل والتنسيق بين القوى المدنية.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن الحركة المدنية لعبت دورًا مهمًا في مرحلة سابقة في تجميع عدد من القوى المدنية حول أهداف مشتركة، إلا أنها فقدت تدريجيًا قدرتها على التجدد والتأثير، مع اتساع الفجوة بين أهدافها المعلنة وممارساتها الفعلية.

وأكد حزب العدل أن قرار التجميد السابق استنفد أغراضه السياسية والتنظيمية، ما دفعه إلى اعتباره انسحابًا نهائيًا من الحركة، داعيًا الأطراف المشاركة فيها إلى إجراء تقييم موضوعي لتجربتها ومستقبلها.

ورأى الحزب أن الحفاظ على رصيد الحركة وتاريخها يتطلب التفكير الجاد في إنهاء التجربة بصورتها الحالية بدلًا من استمرارها بشكل شكلي لا يعكس واقعها، معتبرًا أن الحل المنظم والمسؤول أكثر احترامًا لإرث الحركة من الإبقاء على كيان فقد قدرته على الفعل والتأثير.

وشدد الحزب على أن انتهاء تجربة الحركة المدنية لا يعني انتهاء الحاجة إلى العمل السياسي المدني الديمقراطي، مؤكدًا انفتاحه على أي جهود جادة لبناء تحالفات أو مساحات عمل مشتركة بين القوى المدنية والإصلاحية، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي وتقديم بدائل واقعية تخدم المواطن المصري.

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

