الحايس : منصب رئيس حزب العدل ليس حكراً على أحد

كشف عبد الغني الحايس، رئيس لجنة الانتخابات بحزب العدل، عن كواليس وتفاصيل العملية الانتخابية، رداً على التساؤلات حول مدى التنافسية والشفافية داخل الحزب، مشيرا إلي أن الحزب يسير وفق جدول زمني دقيق أعدته اللجنة مسبقاً، حيث قال: "لقد أنجزنا بالفعل انتخابات في 70 أمانة أساسية بـ 22 محافظة لاختيار مندوبي المؤتمر العام.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "هنا القاهرة" ، على قناة modern mti, أنه انتهينا من فتح باب الترشح وإعلان النتائج النهائية لأمناء المحافظات المستكمل تشكيلها، وذلك التزاماً بلائحة النظام الأساسي للحزب". ورداً على ما أثير حول انفراد أسماء بعينها بالترشح للرئاسة، أكد الحايس أن العملية ما زالت في بدايتها، موضحاً: "فتحنا باب الترشح لعضوية الهيئة العليا ورئاسة الحزب بالأمس فقط، واليوم الأول شهد إقبالاً لافتاً بترشح أكثر من 21 عضواً للهيئة العليا، أما منصب رئيس الحزب، فهو ليس حكراً على أحد، والباب مفتوح على مصراعيه لأي عضو عامل مستوفٍ للشروط حتى يوم 10 مايو المقبل".

وأضاف معقباً على التوقعات: "بصفتي رئيساً للجنة الانتخابات والمؤتمر العام، أتمنى رؤية أكثر من مرشح على مقعد الرئيس لتعزيز الروح التنافسية التي ننشدها". وشدد الحايس على أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من الجميع، قائلاً: "نلتزم بالحياد المطلق والشفافية، ونعلن قراراتنا أولاً بأول امتثالاً لـ (دستور حزب العدل).

تجربة العدل" تسعى لتقديم نموذج ديمقراطي حقيقي.

وقال الحايس أن هذا الاستحقاق يمثل مرحلة حاسمة في استكمال البناء المؤسسي للحزب، بما يعكس إرادة أعضائه ويعزز دوره السياسي في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن "تجربة العدل" تسعى لتقديم نموذج ديمقراطي حقيقي.