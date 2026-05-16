حزب العدل يعلن كشوف مرشحي الهيئة العليا وبدء الدعاية الانتخابية.. مستندات

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل ، برئاسة عبد الغني الحايس، القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٦ بشأن إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لخوض انتخابات الهيئة العليا للحزب، وذلك بعد إتمام كافة المراجعات وفحص طلبات الترشح والتظلمات المقدمة.

أكدت اللجنة في بيانها أنها باشرت أعمالها بدقة وعبر تفعيل مواد لائحة النظام الأساسي للحزب. وكشفت اللجنة عن تلقيها طعنًا واحدًا فقط على الكشوف المبدئية؛ وحرصًا على الشفافية، قامت بفحصه والرد عليه بشكل قانوني، وانتهت إلى رفض الطعن واستمرار الكشوف المعتمدة كما هي دون تعديل.

تضمّنت الكشوف النهائية المعتمدة من اللجنة ٦٣ مرشحًا يتنافسون على مقاعد الهيئة العليا للحزب، حيث جاءت القائمة الكاملة وفقًا لأرقامهم الانتخابية وأسمائهم الرسمية وأسماء الشهرة

وفقًا للقرار الصادر، تنطلق الدعاية الانتخابية الرسمية للسادة المرشحين اعتبارًا من اليوم السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦، على أن تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٦. وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام التام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للممارسات الدعائية.

كما ألمحت اللجنة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا وفي وقت قريب عن كافة التفاصيل اللوجستية المرتبطة بآلية التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر العام والجداول الزمنية المتبقية لإتمام العملية الانتخابية بنجاح.

واختتمت اللجنة العليا بيانها بتمنيات التوفيق لكافة زملائها المرشحين، مؤكدةً حرصها الكامل على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وإدارة الانتخابات بأعلى معايير الحياد، والنزاهة، والشفافية لتقديم تجربة ديمقراطية تليق بمسيرة حزب العدل.