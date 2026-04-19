الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
ضربات متتالية لقائمة الفراعنة.. 10 نجوم خارج حسابات منتخب مصر في مونديال 2026
الإيدز تحت المجهر.. أعراض مبكرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية وطرق الوقاية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟
دماء الحروف.. رواية جديدة لـ أحمد فتحي عوض في هيئة الكتاب
إيرادات الأفلام.. كم أنفق الجمهور في شباك التذاكر؟
تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية حزب العدل يطرح مشروعًا متكاملًا للأحوال الشخصية لتعزيز استقرار الأسرة

فريدة محمد

في إطار سعيه لتطوير المنظومة التشريعية المنظمة للأسرة المصرية، يطرح حزب العدل مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يستهدف الانتقال من حالة التشتت القانوني القائمة إلى إطار موحد أكثر وضوحًا وكفاءة، بما يعزز استقرار الأسرة ويرفع من كفاءة إنفاذ الحقوق على أرض الواقع.

ويعالج المشروع أوجه القصور في الإطار الحالي عبر مقاربة تشريعية متكاملة، تقوم على توحيد القواعد الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بما ينهي تعدد المرجعيات القانونية التي أسهمت على مدار سنوات في تعقيد الإجراءات وإطالة أمد النزاعات، ويعيد ضبط العلاقة بين النص القانوني وآليات تطبيقه من خلال أدوات تنفيذ أكثر فاعلية.

ويقدم المشروع حلولًا عملية لعدد من الإشكاليات المزمنة، من خلال إقرار نظام للنفقة المؤقتة يضمن تدفقًا سريعًا للدعم المالي خلال فترات التقاضي، بما يحول دون تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، إلى جانب تطوير نظام الرؤية إلى نموذج اصطحاب منظم يحقق توازنًا حقيقيًا في علاقة الأبناء بكلا الوالدين، ويضع إطارًا أكثر انضباطًا للتنفيذ يقلل من النزاعات المتكررة.

كما يعزز المشروع من الطبيعة التعاقدية لعلاقة الزواج عبر منح شروط العقد قوة تنفيذية مباشرة، بما يسهم في تقليل الخلافات المستقبلية، ويوفر إطارًا أكثر عدالة لتنظيم الحقوق المالية بين الزوجين خلال الحياة المشتركة. ويواكب ذلك ضبط عدد من المسائل محل النزاع المتكرر، مثل الولاية التعليمية، مع وضع ضوابط تحد من إساءة استخدام الإجراءات القانونية، من خلال تقرير جزاءات على التعسف أو الكيد، بما يعزز كفاءة المنظومة ويرفع مستوى الثقة فيها.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة فاطمة عادل، مقدمة المشروع، أن “القانون يستهدف بناء توازن حقيقي داخل الأسرة المصرية، من خلال إطار حديث لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يضع مصلحة الطفل واستقرار الكيان الأسري في مقدمة أولوياته، ويحول النصوص القانونية من مبادئ نظرية إلى أدوات قابلة للتنفيذ الفعلي”.

وأضافت أن المشروع “يمثل خطوة جادة نحو تحديث التشريعات الاجتماعية بما يتماشى مع الواقع، ويعكس رؤية حزب العدل لإصلاح حقيقي في الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر”.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة التشريعات التي يعمل عليها الحزب في إطار المحور المجتمعي لبرنامجه السياسي، باعتباره أحد القوانين الجوهرية لإعادة التوازن داخل المجتمع المصري.

وفي هذا الإطار، ينظم حزب العدل اليوم جلسة حوار مجتمعي حول مشروع القانون، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الحزب، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة التشاور والاستماع إلى مختلف الرؤى، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي على أسس أكثر توافقًا.

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

علي الحجار وابنته بثينة

بعد أزمتها مع والدها.. شخص يحاول النصب باسم بثينة علي الحجار

راشد الماجد

راشد الماجد يحيي حفلا في أبوظبي.. 30 أبريل

هاني شاكر

ليلى علوي تطالب الجمهور بالدعاء لـ هاني شاكر بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد