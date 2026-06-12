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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم .. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 51 من المصابين الفلسطينيين

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية على معبر رفح البري ، حيث يستقبل اليوم الدفعة رقم 51 من المرضى والمصابين الفلسطينيين، إلى جانب مرافقيهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة.

تيسير إجراءات العبور

وشملت الخدمات المقدمة تيسير إجراءات العبور إلى جانب توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، والملابس، ومستلزمات العناية الشخصية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمصابين ومرافقيهم خلال فترة تواجدهم.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على معبر رفح منذ بداية الأزمة، حيث يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الإنساني.

الهلال الأحمر معبر رفح البري

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