18 مليون جنيه.. فاركو يقدم شكوى ضد الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي فاركو قدم شكوى رسمية ضد نادي الزمالك بسبب عدم الحصول على باقي قيمة صفقة انتقال أحمد شريف وعمرو ناصر إلى القلعة البيضاء في الموسم الماضي.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mtiالفضائية: فاركو يريد الحصول على 18 مليون جنيه باقي قيمة صفقة انتقال عمرو ناصر وأحمد شريف.

وأضاف: شكوى نادي فاركو ستأخذ وقتًا بالطبع داخل لجنة شئون اللاعبين، والشكوى ستأخذ دورها في المناقشة داخل اللجنة.

وأكمل: هناك قرارات تصدر بالفعل لكن يكون مصيرها "الدرج"، ولازالت شكوى فاركو ستأخذ وقت، لأن هناك شكاوى بالفعل أمام لجنة شئون اللاعبين لم يتم مناقشتها.