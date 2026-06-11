«شوبير» ينتقد إدارة الزمالك بسبب عقوبة إيقاف القيد الجديدة.. الله يكون في عون الجماهير

علّق الإعلامي أحمد شوبير على الأزمات المالية والقضايا المتلاحقة التي تواجه نادي نادي الزمالك، مشيرًا إلى حجم الغرامات المرتبطة ببعض اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر برنامج «مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن جماهير الزمالك استيقظت مؤخرًا على خبر إيقاف جديد للنادي، إلى جانب صدور حكم مالي جديد بقيمة 1.7 مليون دولار، بخلاف حكم سابق بقيمة 1.1 مليون دولار لصالح نادي اللاعب السويدي عمر فرج.

وأضاف أن إجمالي الغرامات المتعلقة بعمر فرج وصل إلى نحو 3 ملايين دولار، متعجبًا من حجم المبالغ التي تكبدها النادي مقابل لاعب لم يشارك بصورة مؤثرة مع الفريق.

وتابع شوبير متسائلًا عن أسباب تكرار القضايا والأزمات التي تلاحق الزمالك، مشيرًا إلى تعدد الملفات المرتبطة بعدد من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الوضع أصبح مصدر قلق كبير لجماهير القلعة البيضاء.

وأكمل شوبير: عمر فرج حصل على حكم نهائي ضد نادي الزمالك، وكل شوية نلاقي قضية جديدة لنادي بحجم الزمالك، والجماهير هي اللي شالت الفريق ووقفت بحواره يبقى الإدارة لازم تؤدي دورها، والجمهور عنده حق يقلق على الرخصة الإفريقية، ويقلق من فيفا والمحكمة الرياضية خاصة إنه لم يقصر في حق النادي.

واختتم شوبير تصريحاته، قائلا: على الزمالك أن يجد حلًا، وليس مسكنات وإعطاء وعود غير حقيقية لإن في النهاية الحقيقة بتتعرف وبتظهر، الله يكون في عون جمهور الزمالك»،