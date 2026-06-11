«شوبير» يشيد بنجوم الأربعين في المونديال: لماذا لا نرى المزيد منهم في مصر؟

أبدى أحمد شوبير إعجابه باستمرار عدد من اللاعبين في المنافسة على أعلى المستويات رغم تجاوزهم سن الأربعين، وذلك بالتزامن مع انطلاق منافسات كأس العالم اليوم الخميس



وقال “شوبير” في تصريحات إذاعية: "اليوم نجد لاعبين بأعمار تقارب 40 عامًا يشاركون في المونديال، هناك ميسي ورونالدو ومودريتش وأوتشوا".

وأضاف: "لماذا يكون لدينا مثل هؤلاء في الكرة المصرية، من حيث العمر والاستمرارية والعطاء في الملعب".

وقال شوبير: "أتذكر أن هناك مدرب سابق في الأهلي كان يؤمن بأن السن المثالي للاعتزال هو 28 عاما، وأن اللاعب لن يقدم أداء أفضل بعد ذلك".

وتابع: "هناك نماذج في الكرة المصرية تتحدى السن مثل عبدالله السعيد، والذي ساهم بشكل كبير مع الزمالك في حصد لقب الدوري، وأيضا نور السيد الذي لا يتحدث عنه أحد كثيرا".

كما لفت شوبير إلى نموذج عصام الحضري حارس المرمى الذي شارك في المونديال بعمر 46 عاما محققا رقما قياسيا.

وتبدأ البطولة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمواجهة بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا، حيث تستمر منافسات المونديال حتى 19 يوليو المقبل.