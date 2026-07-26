زيلينسكي يقر خطة عمليات الضربات العميقة ضد روسيا

وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد على خطة لتوجيه مزيد من عمليات الضربات العميقة ضد روسيا، كما تم تحديث قائمة الأهداف ذات الأولوية وذلك خلال اجتماع عقده زيلينسكي بشأن الضربات بعيدة المدى.

وقال زيلينسكي -في منشور عبر تطبيق تيليجرام-: "عقدت اجتماعا حول عمليات الضربات العميقة... واليوم، وافقنا على استمرار عملياتنا، وقمنا بتحديث قائمة الأهداف ذات الأولوية بناء على تأثيرها الفعلي على روسيا وقدرتها على مواصلة هذه الحرب وإطالة أمدها".

وأشار إلى أن خطة أوكرانيا لفرض عقوبات بعيدة المدى على روسيا بسبب هذه الحرب تنفذ وفقا للأولويات المحددة. وقد تجاوزت مدى الضربات بالفعل 3000 كيلومتر، وتواصل أوكرانيا توسيع قدرتها على العمل على مسافات أبعد.