«الراعي» رفض إتمام إجراءات حجز المعسكر.. آخر استعدادات الزمالك للموسم الجديد

تواصل إدارة الكرة بنادي الزمالك استعداداتها للموسم الجديد، وسط تحركات لإقامة معسكر مغلق للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر داخل الزمالك، أن إدارة الكرة طلبت إقامة معسكر للفريق لمدة 12 يومًا في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وأضافت المصادر، أن الراعي الرسمي (شركة سياحة) رفض إتمام إجراءات الحجز؛ بسبب المديونيات السابقة، وسط مطالبات لمجلس إدارة النادي بالتدخل لإنهاء الأزمة.

وأشارت إلى أن شركة السياحة كانت قد طالبت في وقت سابق بسداد 20% من مديونية الزمالك، قبل استكمال إجراءات الحجز الخاصة بالمعسكر.