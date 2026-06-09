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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو سلامة : أنا زمالكاوي وبشجع لاعبي الأهلي مع المنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر
منار نور

أعرب المخرج عمرو سلامة عن تشجيعه للاعبي الأهلي مع المنتخب مصر في بطولة كاس العالم

وكتب عمرو سلامة من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ زملكاوي بس معترف إن شوبير أحسن حارس مصري من فترة.. زملكاوي بس مش بكره إمام عاشور وبن شرقي.

اكمل :" ‏زملكاوي بس كنت بحب علي معلول ومنبهر بوسام أبو علي وشايف مانويل جوزيه احسن مدرب أجنبي  في تاريخ مصر.

‏تابع :" زملكاوي وطبعا طبعا بشجع منتخب مصر، وهتبسط لو أي لاعب أهلاوي تألق بإستثناء واحد.


يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المباراة يوم الإثنين 15 يونيو، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026
يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي تضم:

منتخب بلجيكا
منتخب نيوزيلندا
منتخب إيران
منتخب مصر
ويسعى منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة العالمية، والاقتراب مبكرًا من حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

منتخب مصر كاس العالم الاهلي

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