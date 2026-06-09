سيف زاهر: منتخب مصر قادر على تحقيق إنجاز كبير في كأس العالم

أكد الإعلامي سيف زاهر أن تصريحات محمد الشناوي الأخيرة رفعت سقف طموحات الجماهير المصرية قبل انطلاق بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن حديث قائد منتخب مصر عن حلم التتويج بالمونديال يعكس ثقة كبيرة داخل المنتخب الوطني.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب ON»، إن محمد الشناوي تحدث بثقة كبيرة عندما أكد رغبته في تحقيق لقب كأس العالم، موضحًا أن مثل هذه التصريحات تمنح الجماهير حالة من التفاؤل والطموح.

وأضاف زاهر أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل، خاصة بعد المستويات القوية التي قدمها منتخب منتخب المغرب لكرة القدم في النسخة الماضية من كأس العالم، والتي أثبتت قدرة المنتخبات الأفريقية على المنافسة أمام كبار العالم.

وأشار إلى أن ما حققه المنتخب المغربي جعل الجميع يتوقع ظهورًا قويًا للمنتخبات الأفريقية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن منتخب مصر يمتلك عناصر مميزة قادرة على تقديم بطولة كبيرة وتحقيق نتائج إيجابية.