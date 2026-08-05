محمد صلاح يجتاز الفحص الطبي في تركيا تمهيدًا لإعلان انتقاله إلى طرابزون سبور

خضع النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، للفحوصات الطبية في تركيا، ضمن الإجراءات النهائية الخاصة بانتقاله إلى صفوف طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن النادي التركي، عبر حساباته الرسمية، أن قائد منتخب مصر أجرى الكشف الطبي في مستشفى أجيبادم ماسلاك، الشريك الطبي الرسمي للنادي، وذلك قبل استكمال إجراءات التوقيع والإعلان عن الصفقة.

وجاءت الفحوصات الطبية بعد وصول صلاح إلى تركيا، حيث حظي باستقبال جماهيري كبير من مشجعي طرابزون سبور، الذين احتشدوا للترحيب بالنجم المصري، في ظل الاهتمام الواسع بالصفقة.

ومن المنتظر أن يستكمل محمد صلاح الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعاقد، قبل توقيع العقود رسميًا وتقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف طرابزون سبور، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية بعد نهاية رحلته مع ليفربول.