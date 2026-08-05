لبنان: شهيد و11 جريحا في غارة على تبنين.. ونزوح من المنصوري واستمرار حرائق كفرشوبا وحلتا

استشهد شخص وأصيب 11 آخرون، جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سطح مصلى جبانة بلدة تبنين في قضاء صور جنوب لبنان، بعدما كان قد تردد في وقت سابق أن الانفجار ناتج عن مخلفات حربية، قبل أن يتبين أنه ناجم عن غارة معادية.

وفي سياق التصعيد، غادرت نحو 15 عائلة مدنية بلدة المنصوري، بعدما كانت لا تزال تقيم فيها، وذلك عقب الإنذار الذي وجهه الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بإخلاء البلدة، وسط حالة من القلق والترقب بين السكان.

وفي حاصبيا، تتواصل الحرائق المندلعة في أطراف بلدتي كفرشوبا وحلتا، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني اللبناني ممنوعة، عبر آلية "الميكانيزم"، من التدخل لإخماد النيران، الأمر الذي يفاقم الأضرار البيئية ويهدد باتساع رقعة الحرائق.