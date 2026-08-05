أيمن عبدالغني يشهد ختام التصفيات النهائية للموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة

شهد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، فعاليات ختام التصفيات النهائية للموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة، والتي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس 2026، بمشاركة 1200 متسابق ومتسابقة يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، بعد تأهلهم من مراحل التصفيات على مستوى المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات المشاركة.

ختام التصفيات النهائية للموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن مشاركة الأزهر الشريف في المشروع تأتي انطلاقًا من رسالته في ترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة بين الطلاب، وتنمية مهاراتهم الفكرية والثقافية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على الإبداع والابتكار، ويواكب مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد فضيلته أن القراءة تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وأن المشروع الوطني للقراءة أصبح منصة مهمة لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات وصقل شخصية الطلاب، مشيدًا بما لمسه من مستوى متميز لدى المشاركين، وما أظهروه من شغف بالقراءة والثقة في عرض الأفكار ومناقشتها.

ومن المقرر أن تسفر التصفيات عن اختيار 40 فائزًا وفائزة، يحصلون على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليون جنيه، على أن يتم تكريمهم خلال الحفل الختامي للموسم الخامس.

ويُعد المشروع الوطني للقراءة أحد أكبر المشروعات الثقافية والمعرفية في مصر والعالم العربي، ويقوم على أربعة أبعاد رئيسة هي: الطالب المثقف لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، والجامعي لطلاب الجامعات، والمعلم المثقف للمعلمين، والمؤسسة التنويرية للمؤسسات المجتمعية، ويحصل صاحب المركز الأول في كل بعد على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إلى جانب كأس المشروع الوطني للقراءة.