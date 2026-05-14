الوادي الجديد الأزهرية تعلن أسماء الفائزين في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

أعلن فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، ختام التصفيات النهائية على مستوى المنطقة لمسابقة المشروع الوطني للقراءة للموسم الخامس للعام 2025-2026م ، موضحا أن الطلاب الفائزين سيتم تصعيدهم للمنافسة على مستوى الجمهورية في وقت لاحق.

وأسفرت النتائج النهائية للمستوى الماسي عن فوز الطالبة رقية محمد عادل بمعهد الزهور الابتدائي، والطالب هشام عماد عبد الله بمعهد غرب الموهوب الإعدادي، والطالب منصور ماجد منصور بمعهد بنين موط الثانوي.

وجاءت نتائج التصفيات للمستوى الذهبي بفوز الطالبة رقية عمرو صلاح بمعهد الزهور الابتدائي، والطالب محمد أسامة محمد بمعهد بنين ناصر الإعدادي، والطالب منصور محمود أحمد بمعهد بنين موط الثانوي.

وأما المستوى الفضي فكانت نتائجه بفوز الطالبة تقى أسامة فهيم بمعهد التعمير الابتدائي، والطالبتين سهيلة محمد حسن وهدير سعد يونس بمعهد فتيات الخارجة.

وقدم رئيس المنطقة التهنئة للفائزين، راجيا لهم دوام التوفيق، وأشار فضيلته أن المشروع الوطني للقراءة مشروع ثقافي يهدف إلى زيادة وعي الطلاب بأهمية القراءة في اكتساب القيم، وتنمية مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب في جميع النشاطات القرائية، وبناء شخصية الطلاب لغوياً وثقافياً واجتماعيا.

ومن جانبها أكدت الأستاذة أسماء مكي، مدير إدارة الكتب والمكتبات ومنسق المشروع الوطني للقراءة بالمنطقة، أن التصفيات النهائية جاءت بعد الانتهاء من تصفيات المعاهد، والإدارات لذات المسابقة، والتي أجريت بكل حيادية.