قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب قعدة بيوت.. كيف انتهت سهرة أصدقاء كروان مشاكل في قسم الشرطة؟
وزير التعليم ينفي تورط المراقبين في أزمة تداول امتحانات الثانوية العامة بجروبات الغش العام الماضي
بسبب خلافات زوجية.. ربة منزل تحاول إنهاء حياتها في الوادي الجديد
برعاية وضغوط أمريكية.. مفاوضات لبنانية إسرائيلية تنطلق في واشنطن
الربط بسوق العمل.. نواب التنسيقية يطرحون رؤية شاملة لـ إصلاح التعليم
وزير التعليم: 12 ألف طالب حصلوا على درجات زيادة مستحقة بتظلمات الثانوية العامة العام الماضي
وزير التعليم: 12 ألف طالب حصلوا على درجات زيادة مستحقة بتظلمات الثانوية العامة العام الماضي
وزير التعليم: سنتصدى للغش في الثانوية العامة ..ولو سمعت عن لجنةولاد أكابر هزورها بنفسي
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم
التعليم : 200 حالة زراعة قوقعة أذن سيتم السماح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة
بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم
رئيس الوزراء يكرم رئيس جامعة بني سويف لتميز طلاب كلية الحاسبات في منح سيسكو الاحترافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بقرب حلول عيد الأضحى

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بقرب حلول عيد الأضحى
مجلس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بقرب حلول عيد الأضحى
محمد شحتة

هنأ مجلس جامعة الأزهر، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وشدد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية اغتنام الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة في الذكر، والصيام، والقيام، والدعاء لله بأن يحفظ الأوطان، ويحقن الدماء، ويعم المنطقة السلام والأمان.

واستعرض مجلس جامعة الأزهر، خلال انعقاده الجهود المبذولة لضمان سير عملية الامتحانات بشكل سلس ومنظم؛ وشدد رئيس الجامعة على ضرورة المتابعة المستمرة لكل أعمال الامتحانات، وتوفير البيئة الملائمة داخل اللجان، والالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين التي تكفل النزاهة في الاختبارات، مع تأكيد حضور الأساتذة المختصين بالمادة ومعاونة الأطباء؛ لضمان الجاهزية الصحية في اللجان.

تكريم علماء جامعة الأزهر

كما شهد المجلس تكريم الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين؛ بمناسبة فوز مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف بجائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية للناطقين بغيرها.

كما تم تكريم أساتذة كلية الطب بجامعة الأزهر؛ لحصولهم على لقب "الطبيب المثالي" من نقابة الأطباء؛ وهم:
الدكتور محمود صديق، أستاذ جراحة أورام العظام نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية.
الدكتور ياسر البطراوي، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب للبنات بالقاهرة.
الدكتورة نيرة مفتاح، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية عميدة كلية الطب للبنات بالقاهرة سابقًا.
الدكتور وائل عياد، أستاذ جراحة التجميل والحروق بكلية الطب للبنين بالقاهرة.
الدكتور بهاء قرنة، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب للبنين بالقاهرة.
الدكتور طلعت عبد الحليم، أستاذ التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام بكلية الطب للبنين بالقاهرة.

كما تم تكريم الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية بالقاهرة؛ لاستضافته مبادرة «دكان الفرحة» بجامعة الأزهر؛ بالتعاون بين صندوق "تحيا مصر" وبيت الزكاة والصدقات، إلى جانب الأستاذة شام علي، مقرر لجنة خدمة المجتمع، والأستاذ أسامة جابر، مسئول رعاية الشباب بكلية الدعوة الإسلامية؛ لدورهم المتميز في تنظيم المبادرة والأنشطة المجتمعية، موجهًا الشكر لصندوق تحيا مصر؛ لجهوده الكبيرة في خدمة المجتمع.

كما كرّم المجلس الدكتور عمرو هلال، مدير المركز الهندسي، لجهوده في خدمة الجامعة.

كما أشاد المجلس إلى بالإنجازات الطلابية المميزة، فتم تكريم فريق طلاب كلية الهندسة المشاركين في معرض الابتكارات التطبيقية لتنفيذ مشروع السيارة الكهربائية المُجمّعة محليًّا؛ وشمل التكريم كلًّا من: أحمد الكفافي، وطارق الفطيسي، وعمار رجب، ومحمد عرام، وعبد الرحمن فتح الله، وأحمد الحديدي.

وقدَّم رئيس الجامعة الدكتور سلامة داود، باسم جامعة الأزهر؛ الشكر والعرفان للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر السابق عضو هيئة كبار العلماء؛ لما قدمه من جهود كبيرة للأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، مؤكدًا رعاية ودعم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب لكل النجاحات غير المسبوقة بالأزهر الشريف.

وفي ختام المجلس وجه رئيس الجامعة؛ الشكر  لجميع الكليات ولجميع العاملين في تنظيم الامتحانات، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان نجاح الامتحانات، كما أكد أهمية التركيزِ على تطوير العملية التعليمية وتعزيز  الخدمات الأكاديمية، وأن الجامعة تعمل بشكل دائم ومستمر على تحسين بنيتها التحتية، وتطوير مناهجها الدراسية، وتوفير بيئة أكاديمية متكاملةٍ تتماشى مع احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.

جامعة الأزهر الأزهر أطباء الأزهر مجلس جامعة الأزهر عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

ترشيحاتنا

تصنيع

ابتكارات الأجهزة الذكية في السوق المصري تكشف توجهات جديدة للذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي

باوربنك

بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باوربنك في الأسواق في 2026

تحديث HyperOS 3.1

هل هاتفك منهم .. تحديث HyperOS 3.1 لم يصل إلى تلك الأجهزة

بالصور

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد