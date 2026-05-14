طرح البوستر الرسمي لفيلم صقر وكناريا لمحمد إمام وشيكو

كشف القائمون على فيلم صقر وكناريا عن البوستر الدعائي الأول للعمل، والذي ظهر من خلاله النجمان محمد إمام وشيكو، استعدادًا لطرح الفيلم قريبًا في دور السينما.

وظهر البوستر بطابع يجمع بين الكوميديا والأكشن، مع إبراز الاختلاف الواضح بين الشخصيتين اللتين يقدمهما بطلا الفيلم، في إطار يوحي بأحداث مليئة بالمغامرات والمواقف غير المتوقعة.

ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب محمد إمام وشيكو، كل من يسرا اللوزي ويارا السكري وخالد الصاوي وانتصار، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث صقر وكناريا في أجواء تجمع بين الإثارة والكوميديا، حيث يسعى “صقر” للابتعاد عن عالم الجريمة والبحث عن حياة مستقرة، قبل أن تجمعه الصدفة بشخصية “بلال” المهووسة بعالم المغامرات، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف التي تقلب حياتهما بشكل مفاجئ.

وأثار الفيلم حالة من الترقب بين الجمهور منذ الإعلان عنه، خاصة بسبب التعاون الأول الذي يجمع بين محمد إمام وشيكو، وسط انتظار للكشف عن موعد طرحه الرسمي خلال موسم الصيف المقبل