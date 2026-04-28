محمد إمام يواصل التألق.. النمر يتصدر المشاهدة مجددًا بعد 5 سنوات من عرضه الأول

واصل النجم محمد إمام، تثبيت حضوره القوي على الساحة الفنية، بعدما عاد مسلسله الشهير "النمر" لتصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصة Watch IT، رغم مرور 5 سنوات على عرضه الأول.

ورغم قدم عرضه، ما زال العمل يحافظ على جماهيريته، في إشارة إلى قوة محتواه وقدرته على الاستمرار وجذب جمهور جديد عبر المنصات الرقمية، التي أعادت إحياء العديد من الأعمال الناجحة.

كان المسلسل قد حقق عند عرضه الأول في موسم رمضان نجاحًا واسعًا ونسب مشاهدة مرتفعة، بفضل مزيج من الإثارة والتشويق والدراما الشعبية، إلى جانب أداء محمد إمام في شخصية “النمر” التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وتكشف عودته للصدارة مجددًا عن تغيّر ذائقة المشاهدين، الذين أصبحوا يعيدون اكتشاف الأعمال القوية في أي وقت، بعيدًا عن توقيت العرض الأصلي.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وبهذا الإنجاز، يؤكد محمد إمام مكانته كأحد أبرز نجوم الدراما القادرين على الحفاظ على نجاح أعمالهم لسنوات طويلة، وأن “النمر” لم يكن مجرد عمل موسمي، بل تجربة درامية رسّخت حضورها بقوة في ذاكرة المشاهد المصري والعربي.