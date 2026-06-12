روسيا تعتزم تزويد قواتها بـ 20 ألف طائرة مسيرة للنقل خلال العام الجاري

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف أن روسيا تنتج حاليا أكثر من 10 طرازات من طائرات النقل المسيرة، بحمولات تتراوح بين 10 و40 كيلوجراما، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستتسلم نحو 20 ألف طائرة من هذا النوع خلال العام الجاري.

وأوضح بيلاؤوسوف - خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعسكريين المشاركين في العملية العسكرية الروسية - أن تشكيلة الطائرات المسيرة شهدت توسعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، حيث كان الاستخدام يقتصر تقريبا على طراز واحد، بينما يجري حاليا إنتاج أكثر من عشرة نماذج مختلفة مع العمل على تحسين جودتها وكفاءتها التشغيلية.

وفي السياق، أكد بوتين أن عدد القوات الروسية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتجاوز 700 ألف عسكري، مشيدا بأداء القوات ودورها في تنفيذ المهام الموكلة إليها والدفاع عن البلاد.

وأضاف أن المشاركين في العملية العسكرية يؤدون دوراً مباشراً في حماية روسيا، مؤكداً أن جهودهم تمثل جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع الوطني.