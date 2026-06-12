محمد صلاح يبحث عن انجاز تاريخي في مونديال الوداع

نشرت شبكة عالمية، تقريرًا عن الدولي المصري محمد صلاح، واستعداداته لقيادة منتخب مصر في كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ووفقًا لشبكة "Planet Football" العالمية، فإن محمد صلاح لا يمثل قائد منتخب مصر، بل أحد الوجوه التي تحمل معها قصة جيل كامل من النجوم الذين يقتربون من خط النهاية، في بطولة قد تكون الفرصة الأخيرة لكتابة فصل عالمي جديد مع "الفراعنة".

وتابعت: "يبدو أن رحيل محمد صلاح عن ليفربول يشير إلى رحيله عن أعلى مستويات كرة القدم، وقد تكون هذه البطولة العالمية هي آخر مرة نراه فيها على أكبر مسرح كروي".

وأضافت: "يواجه المنتخب المصري مجموعة صعبة هذه المرة، حيث لا يُستهان بمنتخبي إيران وبلجيكا، مع بقاء مواجهة نيوزيلندا فرصة حقيقية لتحقيق أول فوز في تاريخ مصر بكأس العالم".

مونديال الوداع

وأوضحت أن محمد صلاح يأمل في قيادة المنتخب المصري لتحقيق إنجاز تاريخي طال انتظاره، يتمثل في تحقيق الفوز الأول في تاريخ مشاركات مصر بكأس العالم، بعدما ظل الحلم معلقًا رغم المحاولات السابقة، وآخرها في نسخة 2018 التي شهدت تسجيله لهدفين دون أن يمنع ذلك الخروج المبكر من الدور الأول.

وأردفت: "قبل عام 2026، لم تتأهل مصر إلا لبطولة واحدة منذ عام 1994، وعلى الرغم من أن محمد صلاح سجل في كلتا المباراتين اللتين لعبهما، إلا أنه لم يتمكن من منع المنتخب المصري من الخروج بعد دور المجموعات".

واختتم التقرير قائلًا: "مع اقتراب صلاح من مرحلة متقدمة في مسيرته، تصبح كأس العالم 2026 أكثر من مجرد بطولة بالنسبة له، بل اختبارًا أخيرًا لطموح لاعب حمل آمال قارة بأكملها، وكتب اسمه بين أفضل لاعبي العالم خلال العقد الأخير".