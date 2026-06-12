تعليق مثير من وكيل محمد صلاح حول وجهته المقبلة

رفض رامي عباس، وكيل الدولي المصري محمد صلاح، الكشف عن وجهة الفرعون المصري المقبلة، بعد إعلان رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

كان الدولي المصري – البالغ من العمر 34 عامًا – قد أعلن رحيله رسميًا عن ليفربول الإنجليزي، على الرغم من بقاء عام في عقده مع الريدز ألا أنه فضّل إنهاء رحلة استمرت 9 سنوات.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلًا: "محمد بخير تمامًا، ولا هو ولا أنا نفضل مناقشة الخطط المستقبلية الحساسة مع أشخاص غير معنيين بها".

وجهة صلاح

وأضاف: "كلانا حريص جدًا على خصوصية هذه الأمور، نعم، قد يسأل الناس وقد يحصلون على رد مهذب معتاد، ولكن هذا كل ما في الأمر".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يتواجد في أمريكا حاليًا برفقة منتخب مصر استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.