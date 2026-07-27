برلمانيون: خطة الحكومة لإحياء صناعة الكتان تدعم التصنيع المحلي وتجذب الاستثمارات

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بخطة الحكومة لتطوير زراعة وصناعة الكتان، مؤكدين أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الحكومة لوضع خطة متكاملة لتطوير زراعة وصناعة الكتان يمثل خطوة اقتصادية مهمة تتوافق مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال أحمد سمير، في تصريح خاص لــ"صدى البلد"، إن الكتان يعد من المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وتطوير سلاسل إنتاجه وتصنيعه محليًا سيسهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات من المنتجات الوسيطة، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعين الزراعي والصناعي.

توافر الخبرات التاريخية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الكتان، في ظل توافر الخبرات التاريخية، والموقع الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن نجاح هذه الخطة يتطلب التوسع في الزراعة التعاقدية، وتوفير التقاوي عالية الإنتاجية، وتحديث المصانع القائمة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، بما يضمن بناء سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من الحقل وتنتهي بمنتج نهائي قادر على المنافسة عالميًا.

وشدد النائب أحمد سمير على أن الاستثمار في صناعة الكتان لا يقتصر على تنمية قطاع بعينه، بل يمثل رافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة لإعداد خطة متكاملة لتطوير زراعة وصناعة الكتان يمثل خطوة استراتيجية تعكس اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لاستعادة مكانتها العالمية في هذه الصناعة.

وقال محمد سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن صناعة الكتان ليست مجرد نشاط زراعي أو صناعي، بل تمثل قطاعًا واعدًا قادرًا على توفير آلاف فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتعزيز الصادرات، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الطبيعية والصديقة للبيئة.

التوسع في زراعة الكتان وربطها بالصناعة المحلية

وأضاف عضو مجلس النواب أن التوسع في زراعة الكتان وربطها بالصناعة المحلية سيسهم في تحقيق تكامل حقيقي بين القطاعين الزراعي والصناعي، ويعزز الاعتماد على التصنيع بدلًا من تصدير المواد الخام، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة العائد الاقتصادي للدولة.

وأشار إلى أن نجاح هذه الرؤية يتطلب توفير حوافز للمزارعين للتوسع في زراعة الكتان، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المصانع الحديثة، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بهذا المحصول، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وشدد النائب محمد سمير على أن تنفيذ خطة واضحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان سيدعم مستهدفات الدولة في توطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتعميق المكون المحلي، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الكتان خلال السنوات المقبلة إذا تم تنفيذ هذه الرؤية وفق جدول زمني محدد وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة لوضع خطة متكاملة لتطوير زراعة وصناعة الكتان يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من أحد المحاصيل الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الكتان يمتلك فرصًا كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة تسير بخطوات واضحة نحو تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، من خلال ربط الإنتاج الزراعي بالصناعة، وهو ما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن التوسع في زراعة الكتان وتحديث المصانع القائمة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، سيُسهم في إعادة إحياء صناعة تمتلك فيها مصر خبرات تاريخية، مؤكدة أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشارت إلى أن نجاح خطة تطوير الكتان يتطلب توفير التقاوي عالية الجودة، وتطبيق نظم الزراعة التعاقدية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بما يضمن زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، فضلًا عن التوسع في برامج التدريب للعاملين بقطاع الصناعة لمواكبة أحدث تكنولوجيا التصنيع.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن صناعة الكتان تمتلك فرصًا واعدة لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية، إذا جرى تنفيذ خطة التطوير وفق رؤية متكاملة تجمع بين الزراعة والصناعة والتسويق والتصدير، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصنيع الكتان خلال السنوات المقبلة.