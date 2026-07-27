محمد سمير : مصر قادرة على التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة لإعداد خطة متكاملة لتطوير زراعة وصناعة الكتان يمثل خطوة استراتيجية تعكس اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لاستعادة مكانتها العالمية في هذه الصناعة.

وقال محمد سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن صناعة الكتان ليست مجرد نشاط زراعي أو صناعي، بل تمثل قطاعًا واعدًا قادرًا على توفير آلاف فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتعزيز الصادرات، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الطبيعية والصديقة للبيئة.

التوسع في زراعة الكتان وربطها بالصناعة المحلية

وأضاف عضو مجلس النواب أن التوسع في زراعة الكتان وربطها بالصناعة المحلية سيسهم في تحقيق تكامل حقيقي بين القطاعين الزراعي والصناعي، ويعزز الاعتماد على التصنيع بدلًا من تصدير المواد الخام، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة العائد الاقتصادي للدولة.

وأشار إلى أن نجاح هذه الرؤية يتطلب توفير حوافز للمزارعين للتوسع في زراعة الكتان، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المصانع الحديثة، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بهذا المحصول، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وشدد النائب محمد سمير على أن تنفيذ خطة واضحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان سيدعم مستهدفات الدولة في توطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتعميق المكون المحلي، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الكتان خلال السنوات المقبلة إذا تم تنفيذ هذه الرؤية وفق جدول زمني محدد وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.