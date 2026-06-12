جاسوس بوليفي.. الأرجنتين تراقب الجزائر قبل موقعة المونديال

فجر تقرير صحفي، مفاجأة بشأن وجود جاسوس بوليفي لمراقبة الجزائر لصالح منتخب الأرجنتين قبل مواجهتهما في كأس العالم.

ووفقًا لـ مذيع قناة TYC الرياضية الأرجنتينية، فإنه طلب من حارس مرمى بوليفيا كارلوس لامبي قبل مواجهة الجزائر أن يعمل كـ 'جاسوس' ويعطيه تقريرًا عن المنتخب الجزائري.

وأوضح التقرير عما قاله الحارس لامبي:

لم اشعر بأن الجزائر يُجيدون الضغط، كنا نجد دائمًا اللاعب الحر.. ونبدأ الهجمة من جهة رياض محرز.

إنهم يعتمدون بشكل كبير على الهجمات المرتدة، اللاعب رقم 18 [محمد عمورة] دائما مايكون مستعدًا للإنطلاق في هجمة مرتدة لكن بعض قراراته خاطئة، لا أعتقد بأنهم سيشكلون أي خطورة عليكم من الضربات الحرة، يمكنكم الفوز عليهم بضرب المساحات".