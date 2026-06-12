كشفت تقارير صحفية عن حدوث إشتباكات عنيفة بعد انتهاء مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاحية كأس العالم 2026.

ووفقا لموندو ديبورتيفو الإسبانية فإن مارسيلو وجد نفسه وسط اىثىتباكات اندلعت بين مجموعة من المتظاهرين والسلطات المحلية، بمجرد انتهاء المباراة التي جمعت بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وأشارت إلى أن الشرطة تدخلت سريعًا بعد ملاحظة وجود اللاعب السابق في محيط الاىثىتباكات، ونجحت في إجلائه من المكان بأمان دون أن يتعرض لأي إصابات أو أضرار.

المكسيك ضد جنوب إفريقيا

يذكر أن منتخب المكسيك قد حقق الفوز على نظيره جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة في إطار الجولى الأولى من دور المجموعات.