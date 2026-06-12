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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مونديال 2026 ينطلق بالإثارة.. المكسيك تهزم جنوب أفريقيا ومصر تترقب مواجهة نارية أمام بلجيكا

مباراة الأمس في كأس العالم
مباراة الأمس في كأس العالم
رحمة سمير

أكد الناقد والمحلل الرياضي محمد عادل أن مونديال 2026 يمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ كرة القدم العالمية، حيث تقام البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا وإجمالي 104 مباريات موزعة على ثلاث دول هي المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

وأشار “عادل" خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إلى أن البطولة تمتد على مدار 38 يومًا، ما يجعلها النسخة الأكبر والأكثر تنوعًا من حيث عدد المنتخبات والمباريات والجماهير المشاركة.

المكسيك تفتتح البطولة بانتصار مثير على جنوب أفريقيا

استهل المنتخب المكسيكي مشواره في البطولة بفوز مهم على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، في مباراة شهدت إثارة كبيرة منذ دقائقها الأولى.

وأوضح محمد عادل أن اللقاء شهد ثلاث حالات طرد، بواقع بطاقتين حمراوين لجنوب أفريقيا وحالة طرد للمكسيك، وهو رقم لافت في مباراة افتتاحية بالمونديال، ما عكس الحزم التحكيمي والرغبة في فرض الانضباط منذ بداية البطولة.

جماهير غفيرة وأجواء استثنائية في ملعب أزتيكا

شهد ملعب "أزتيكا" التاريخي في العاصمة المكسيكية حضورًا جماهيريًا ضخمًا تجاوز 85 ألف متفرج، في أجواء احتفالية عكست أهمية الحدث العالمي.

ولفت المحلل الرياضي إلى أن الملعب يحمل قيمة تاريخية كبيرة بعدما استضاف العديد من اللحظات الخالدة في تاريخ كأس العالم، أبرزها إنجازات الأرجنتيني دييغو مارادونا في مونديال 1986.

المكسيك ترسل رسالة قوية للمنافسين

أظهر المنتخب المكسيكي مستوى مميزًا خلال المباراة الافتتاحية، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب واستغل أخطاء المنافس لتحقيق الفوز.

ويرى محمد عادل أن الأداء الذي قدمه أصحاب الأرض يؤكد امتلاكهم طموحات كبيرة في النسخة الحالية، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير والخبرة التاريخية في تنظيم البطولة.

منتخب مصر يواصل التحضير لمواجهة بلجيكا

على الجانب الآخر، يواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، في أول ظهور للفراعنة خلال البطولة.

وأكد محمد عادل أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يركز بشكل كامل على التحضير للمباراة المرتقبة، خاصة أن المنتخب البلجيكي يعد أحد أبرز المرشحين لتصدر المجموعة، ويحتل مركزًا متقدمًا في التصنيف العالمي.

حذر تكتيكي متوقع أمام بلجيكا

توقع المحلل الرياضي أن يعتمد المنتخب المصري على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي في مواجهة بلجيكا، مع التركيز على إغلاق المساحات في وسط الملعب والاستفادة من التحولات الهجومية السريعة.

وأشار إلى أن عناصر الخبرة في صفوف المنتخب قادرة على التعامل مع الضغوط الكبيرة التي تفرضها مباريات كأس العالم.

زيادة عدد المنتخبات تمنح العرب والأفارقة فرصة أكبر

وأوضح محمد عادل أن النظام الجديد للبطولة يمنح المنتخبات العربية والأفريقية فرصًا أكبر للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة مع تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أصحاب المركز الثالث.

وأضاف أن مشاركة ثمانية منتخبات عربية في البطولة تمثل فرصة تاريخية لتحقيق إنجازات جديدة للكرة العربية على الساحة العالمية.

إشادة بالطاقم التحكيمي المصري

واختتم حديثه بالإشادة بالطاقم التحكيمي المصري الذي أدار مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في البطولة، مؤكدًا أن ظهوره بهذا المستوى يمثل بداية قوية للحضور المصري في مونديال 2026.

مونديال 2026 المحلل الرياضي المكسيك جنوب أفريقيا بلجيكا

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