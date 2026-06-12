الكورة تكافئ الشجعان.. فتحي سند يتغنى بمنتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند، بتألق منتخب كوريا الجنوبية أمام التشيك في المواجهة التي جمعت بينهم على ملعب جوادالاخارا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "كوريا الجنوبية بتكرر نفس الدرس كل شوية في كأس العالم.. لما تبقى المباراة متقاربة، العب عشان تكسب، مش عشان متخسرش، منتخب لعب بشجاعة، هاجم، خاطر، ودور على الفوز لحد آخر لحظة، وفي الآخر أخد مكافأة جرأته. أما حكاية الحسابات الكتير والخوف والتحفظ المبالغ فيه، عمرها ما صنعت منتخب كبير ولا إنجاز يُتكتب في التاريخ".

وتابع: “وعلى فكرة، كوريا الجنوبية حققت 8 انتصارات في تاريخها بكأس العالم، 7 منهم كانوا على حساب منتخبات أوروبية!”.

واختتم: “الكورة في أوقات كتير بتكافئ الشجعان.. واللي بينزل يلعب عشان يكسب فرصته دايمًا أكبر من اللي بينزل يلعب عشان ينجو.”.

وشهدت المباراة تنافسًا قويًا بين المنتخبين، حيث سعى كل طرف لتحقيق بداية إيجابية في مشواره بالمونديال وحصد أول ثلاث نقاط تعزز من فرصه في التأهل إلى الدور المقبل. وعلى الرغم من انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، فإن الإثارة حضرت بقوة خلال أحداث الشوط الثاني الذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة.

وكان منتخب التشيك هو البادئ بالتسجيل بعدما نجح لاديسلاف كريتشي في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة والخمسين، مستغلًا كرة عرضية حولها برأسية متقنة إلى داخل المرمى، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مهمة في اللقاء.

ولم يستسلم المنتخب الكوري الجنوبي بعد التأخر في النتيجة، بل كثف من هجماته بحثًا عن هدف التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة السابعة والستين عندما تمكن هوانج إن بيوم من تسجيل هدف التعادل بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك.

واستمر الضغط الكوري في الدقائق التالية، وسط تراجع نسبي من جانب المنتخب التشيكي، حتى جاءت الدقيقة التاسعة والسبعون التي شهدت تسجيل هدف الفوز عن طريق هيونج جيو، الذي استغل ارتباكًا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في المرمى معلنًا تقدم منتخب بلاده للمرة الأولى في المباراة.